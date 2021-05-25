Tam kapanmada hangi hizmetlere ilgi arttı?
Türkiye'de 17 günlük kapanma döneminde ev tadilatı, tamir, bahçe bakım hizmetlerine ilgi arttı.
Koronavirüsle mücadele tebdirleri kapsamında Türkiye'de 17 günlük kapanma süreci geride kaldı. Yaz mevsiminin başlamasına paralel olarak kapanma döneminde ev tadilatı, tamir, bahçe bakım hizmetlerine ilgi arttı.
Online hizmet platformu Armut.com, kapanma döneminde öne çıkan hizmetleri inceledi.
Kapanma döneminde havaların ısınması ile en çok 'sineklik' talep edildi. Sineklik taleplerinde yüzde 249 artış yaşanırken, kapı sinekliği oranlarında yüzde 235, pencere sinekliği oranlarında yüzde 207 yükseliş yaşandı.
Bu dönemde teras kapatma hizmetinde yüzde 65, cam balkon hizmetlerinde ise yüzde 37 artış yaşandı.