Tanesi 150 lira olan ejder meyvesini bedava dağıttı! Kapış kapış gitti

İHA ’nın haberine göre; Manavgat Gündoğdu Mahallesi’nde ejder meyvesi üreten Kamil Arıkan, 2 bin adet ejder meyvesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Ejder meyvesinin gece-gündüz demeksizin emek istediğini söyleyen Arıkan, “Ben bu meyveleri geçen hafta topladım. Alıcı gelip benden 30 liraya almak istedi. Bir haftadır bekletiyorum. 30 liranın üzerinde fiyat vermediler. Ben de üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım” dedi.