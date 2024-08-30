Tanesi 150 lira olan ejder meyvesini bedava dağıttı! Kapış kapış gitti
Antalya Manavgat’ta aracıların verdiği fiyata öfkelenen üretici, bir kamyon dolusu ejder meyvesini bedava dağıttı. Meyve yüklü kamyonu Cumhuriyet Meydanı’na yanaştıran Kamil Arıkan, pazarda tanesi 150 liraya satılan ejder meyvesini aracıların 30 liraya kapatmaya çalıştığını söyledi. Ejder meyvesi üreticisi Arıkan, ‘’Bu fiyattan onlara vermektense bedava vatandaşa dağıtırım” dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ejder meyvesi yetiştiren üreticiler, toptancı ve aracıların verdikleri fiyat nedeniyle zor günler geçiriyor.
İHA’nın haberine göre; Manavgat Gündoğdu Mahallesi’nde ejder meyvesi üreten Kamil Arıkan, 2 bin adet ejder meyvesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
Ejder meyvesinin gece-gündüz demeksizin emek istediğini söyleyen Arıkan, “Ben bu meyveleri geçen hafta topladım. Alıcı gelip benden 30 liraya almak istedi. Bir haftadır bekletiyorum. 30 liranın üzerinde fiyat vermediler. Ben de üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım” dedi.
Aracı ve toptancıların ejder meyvesini üreticiden 40-50 liraya aldığını, pazarda ve marketlerde en düşük 150-200 liraya satıldığını belirten Arıkan, “Vatandaşlarımıza helal olsun, afiyetle yesinler” dedi.