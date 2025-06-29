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  4. Taraklı'da başlayan yangın Köprücek köyünü kül etti! İşte o görüntüler

Taraklı'da başlayan yangın Köprücek köyünü kül etti! İşte o görüntüler

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar ilerleyen orman yangınında Köprücek köyü büyük ölçüde zarar gördü. Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına 1000’den fazla personel, hava ve kara araçlarıyla müdahale etti. Gölpazarı’ndaki 14 yerleşim yerinde tahliye yapılırken, Köprücek köyünde evler, cami lojmanı ve köyün büyük bölümü alevlerden etkilendi.

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Taraklı'da başlayan yangın Köprücek köyünü kül etti! İşte o görüntüler - Resim: 1

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran’da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine kadar yayıldı.

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Taraklı'da başlayan yangın Köprücek köyünü kül etti! İşte o görüntüler - Resim: 2

Alevlerin ulaştığı Köprücek köyü, yangından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri oldu.

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Taraklı'da başlayan yangın Köprücek köyünü kül etti! İşte o görüntüler - Resim: 3

Yangın yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili oldu.

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Taraklı'da başlayan yangın Köprücek köyünü kül etti! İşte o görüntüler - Resim: 4

Karadan arazözler ve iş makineleriyle, havadan ise helikopter, uçak ve insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle müdahale gerçekleştirildi. Sahada görev yapan personel sayısı 1000’i aştı.

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