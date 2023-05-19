Tarihi dönüm noktası
Türk halkının var olma savaşı 104 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'dan başladı.
Birinci Dünya savaşından mağlup çıkan Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesinin ardından düşman gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a demirledi.
Anadolu, düşman kuvvetleri tarafından adım adım işgal edilmeye başladı. İstanbul hükümeti, Anadolu'da asayişi sağlamak üzere Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirdi.
16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı.
Büyük önderin Samsun'a çıkışı, Yunan askerlerinin denize döküldüğü 9 Eylül 1922'ye kadar sürecek büyük mücadelenin ilk adımını oluşturdu.