Tarihi eser operasyonunda 143 gözaltı kararı
Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik Miras Operasyonu'nda 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik, Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderen suç grubuna yönelik operasyon başlattı.
Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu üyeleri 1 yıl boyunca takip edildi. KOM ekiplerince sabah saatlerinde 38 ilde önceden belirlenen adreslere Miras Operasyonu düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
KOM ekiplerinin çalışması sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığının ayrıntıları da belirlendi.
Grubun Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sit alanları ve höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan "kaçak kazıcıların" gün yüzüne çıkardığı tarihi eserlerin, söz konusu suç grubu adına faaliyet gösteren ve "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişilerce alındığı tespit edildi.