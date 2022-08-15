Tarım Kredi'de indirim yoğunluğu
Tarım Kredi'nin indirimli fiyat uygulaması bugün başladı. İndirimlerin etiketlere yansıması ile marketlerde yoğunluk yaşandı.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması bugün itibarıyla başladı.
İndirimlerin etiketlere yansıması marketlerde yoğunluğa yol açtı.
Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi, meyve ve sebze ile et ürünlerinde indirime gidildi.
Tarım Kredi'nin 1400'e yakın mağazası bulunuyor. Söz konusu indirimlerin ülke genelinde fiyatları etkileyip etkilemeyeceği ise merak edilenler arasında.