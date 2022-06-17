Taysun Çölü, 25 yılda ormanlık alana dönüştü Orman Genel Müdürlüğü ile TEMA Vakfı iş birliğiyle ağaçlandırma projesi başlatılan Manisa'daki Taysun Çölü bölgesi, 25 yıl sonra ormanlık alana dönüştü. Bölge, 1992'de ABD yapımı dizi "Genç Indiana Jones'un Çöl Fedaileri" bölümünün çekimlerine ev sahipliği yapmıştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde rüzgar erozyonuyla çöle dönen ve uluslararası yapımların çekimlerine sahne olan Sazoba Mahallesi, 145 hektar arazide uygulanan başarılı bir ağaçlandırma projesiyle çölleşmeye karşı verilen mücadelede örnek gösterilir hale geldi. 1 | 10

Mahalle yakınlarından geçen Kum Çayı'nın havzasından rüzgarla taşınan kumun tarım arazilerini kaplaması ve kum tepeleri oluşturması üzerine Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaettin Taysun tarafından yapılan bilimsel çalışmayla bölgedeki çölleşme kamuoyuna duyuruldu. 2 | 10

"Taysun Çölü" adı verilen bölge, 1992'de ABD yapımı dizi "Genç Indiana Jones'un Çöl Fedaileri" bölümünün çekimlerine ev sahipliği yaptı. Üzüm bağları ve tarlaların kumla kaplanması nedeniyle bazı ailelerin göç etmek durumunda kaldığı mahallede 1996'da Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı iş birliğiyle ağaçlandırma projesi başlatıldı. 3 | 10