TBMM'de kablosuz hoparlörden şarkı tartışması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM'de bütçenin tümü üzerinde söz alıp kanışmasını yaptığı sırada, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, milletvekili sıralarından kablosuz hoparlör üzerinden şarkı çalmaya başladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uyarılarına rağmen Sütlü'nün devam etmesine üzerine, İçtüzüğe göre kınama cezasını işleme aldı.
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TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kınama cezasıyla ilgili savunma için kürsüye çıktı ve kürsüden hükümeti eleştirdi.
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O anlarda TBMM'de yaşananlar objektiflere böyle yansıdı.
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