TCDD 780 işçi alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar...
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla toplam 780 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımların 346'sı noter huzurunda kura çekimiyle, 434'ü ise sözlü sınavla gerçekleştirilecek. Başvurular 21 Kasım'a kadar İŞKUR üzerinden yapılabilecekken kura, sözlü sınav tarihleri ve sonuçlar ise TCDD'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Peki alımlar hangi kadrolara yapılıyor? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Hangi pozisyonlara işçi alınacak?
İlana göre TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmak üzere iki farklı yöntemle personel alınacak.
Kura ile alınacak kadrolar (346 kişi):
- Vinç operatörü
- Demir yolu hattı bakım ve onarım işçisi
- Raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı
- Elektrikçi
- Kaynakçı
- Tezgah operatörü
- Elektronik işçisi
Sözlü sınav ile alınacak kadrolar (434 kişi):
- Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü
- Demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü
- Tren teşkil işçisi
TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
TCDD'nin iş gücü talepleri 21 Kasım'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi ( https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yayımlanacak
Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. İŞKUR'un oluşturduğu aday listeleri doğrultusunda süreç ilerleyecek.
Kura ve sözlü sınav tarihleri nerede açıklanacak?
İŞKUR tarafından belirlenen aday listeleri sonrası tüm aşamalar TCDD'nin resmi internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurulacak:
Sitede şu bilgiler yayımlanacak:
- Evrak teslim tarihi ve yeri
- Sözlü sınav tarihleri ve sınav merkezleri
- Noter huzurunda yapılacak kura çekimi tarih-yeri
- Sınav ve kura sonuçları
Başvuru şartları neler?
Açıklamaya göre ilan kapsamındaki işler, "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfta yer alıyor. Bu nedenle söz konusu pozisyonlara sadece erkek adaylar başvurabilecek.
Diğer genel başvuru koşulları ise İŞKUR ilanı üzerinden duyurulacak.