TEMMUZ ASGARİ ÜCRET: Bu yıl asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi, artacak mı?

Asgari ücret ile çalışanın gündeminde ücret artışı var. Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte konu gündemden düşmüyor. Hükümetin açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor ve sıkça "Asgari ücrete zam gelecek mi" sorusu geliyor.

Asgari ücret ile ilgili bugün hükümetten bir açıklama gelmedi. En yakın zamanda konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel'den açıklama (17 Haziran 2025)

Konuya ilişkin en son açıklama dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Asgari ücret tutarını eleştiren Özel, enflasyon oranına göre asgari ücretin 35 bin lira olması gerekirken, 22 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Özel, "Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 5 aylık enflasyon hesabına göre, alım gücü olarak 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, "Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 bin 500 falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sendikalarla, konfederasyonlarla, esnaf ve tüketici birlikleri ile emekli yapılarıyla görüştüklerini anlatan Özel, "Genel başkan yardımcılarımız doğru bir paket üzerinde çalışıyorlar ve kamuoyunun karşısına asgari ücrete karşı mutlaka ve mutlaka hem geçinilebilir bir asgari ücret hem küçük esnafı çok koruyan, KOBİ'ye ciddi destek veren ve sanayiciye de artışı sanayici ile paylaşan bir destekleme modeli ile birlikte karşılarına çıkacağız. Bunu önümüzdeki haftalar içinde mutlaka ifade edeceğiz." diye konuştu.

"50 liraya 1 litre mazot alınmıyor"

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:

"Asgari ücret 2002'de 7 tane çeyrek altın satın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü. Büyük kayıp. Şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda asgari ücret. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyormuş. Bu senenin ocak ayında 3 çeyrek altına düşmüş. Şu anda 2 çeyrek altın. 6 çeyrek altın kayıp."

Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, "Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek." sözlerini sarf etti.

Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.

"Seyyanen zam da ara zam da analarının ak sütü gibi helaldir"

Özel, yaz mevsiminin geldiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önce Meclis grubumuz emekliye seyyanen zam verilmesi için, doğru bir seyyanen zamla emeklinin bu ıstıraptan kurtarılması için kanun teklifimizi hazırlıyor, sunacağız. Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceğiz. Ayrıca asgari ücrete ara zam için temaslarımızı sürdürüyoruz, asgari ücret önerimizi somutlaştırıyoruz. Asgari ücrete temmuz ayında seyyanen zam yapılması için büyük bir mücadeleyi hem Meclis'te hem de sahada, sokakta, meydanda vermeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki insanların seyyanen zam almak da ara zam almak da analarının ak sütü gibi helaldir. Bu zammı ya alacağız ya vermeyenleri yollayacağız."