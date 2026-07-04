Temmuz emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklandı. Emekliye yüzde 17,76; memur ve memur emeklisine ise yüzde 13,52 oranında zam yapıldı. 4C emekli maaşlarını zamsız alırken memurlar için de 14 günlük bir fark oluştu. Şimdi binlerce kişi "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" sorusuna cevap arıyor.
Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Yapılan zamlar sonrası maaş farklarının ne zaman hesaba geçeceği araştırılmaya başlandı. Memur ve memur emeklisi "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" sorusunu gitgide sıklaştırıyor.
Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Emekli ve memur için maaş farkı takvimi belli olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ayın ortasında takvimi duyurması bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.