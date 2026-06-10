TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI: Emekli maaş zammı oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayı yaklaşırken emeklinin gündeminde zam oranı var. 5 aylık enflasyon farkı ile birlikte emekli yüzde 16.61 zam oranı almaya hak kazandı fakat oranlar 6 aylık enflasyon farkı sonrası netleşecek. Her gün konu ile ilgili arama yapılırken sıklaşan soru da "Emekli maaş zammı oranı ne kadar olacak" şeklinde.... İşte beklentiler...
Milyonlarca emekli temmuz ayını bekliyor. Haziran ayı TÜFE rakamları sonrası enflasyon farkı hesaplanacak ve emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. Emekliler ekonomistleri can kulağı ile dinlerken dillerden düşmeyen soru da "Emekli maaş zammı oranı ne kadar olacak" oluyor.
SGK VE BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?
Ekonomi çevrelerinde oluşan genel beklentiye göre, 5 aylık enflasyon verileri ve haziran ayına ilişkin tahminler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 18,1 oranında zam alması öngörülüyor.
Memur ve memur emeklisi zam oranı nedir?
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkı ve enflasyon verileri dikkate alındığında temmuz zammının yaklaşık yüzde 13,86 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Nihai oranlar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Genel değerlendirmelere göre mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla yaklaşık 23.620 TL'ye yükselmesi beklenirken, yasal bir düzenleme yapılması halinde bu rakamın 24.000 TL seviyesine tamamlanabileceği konuşuluyor.