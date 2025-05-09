TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? Bu yıl asgari ücret artacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam beklentisi içinde olan çalışanlar en son gelişmeleri merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı nisan enflasyonu yüzde 3 geldi. Bu gelişme sonrası binlerce kişi asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini öğrenemeye çalışıyor. Sıklıkla yöneltilen sorular ise "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?", "Temmuzda asgari ücret artacak mı?" şeklinde... 1 | 3

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GEKECEK Mİ? Asgari ücret hakkında 9 Mayıs tarihi itibarıyla hükümetten yeni bir açıklama yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında şu an için bir zam söz konusu olmadığını duyurmuştu. 2 | 3