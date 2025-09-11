Terkos'ta endişelendiren görüntü: İstanbul'un içme suyu kaynağı yeşile döndü

“Tedirgin olunacak bir durum yok”

Yaklaşık 23 yıldır Terkos Gölü’ne geldiğini belirten Mustafa Taşdelen, durumun doğal olduğunu ifade ederek, “Sudaki yeşil renk yaz aylarında çoğunlukla meydana geliyor, köpürme de normal. Bu suyun nasıl köpürdüğünü bilen bilir. Atık şüphesi varsa göldeki teknelerden olabilir ama kesin bir kanaat yok. Bu manzara yazın sık sık olur, kışın kaybolur. Tedirgin olunacak bir durum yok” dedi.