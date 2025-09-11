Terkos'ta endişelendiren görüntü: İstanbul'un içme suyu kaynağı yeşile döndü
İstanbul’un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü’nde olağan dışı görüntüler kaydedildi. Balaban kıyısında suyun yeşile döndüğü ve kıyıda köpükler oluştuğu görüldü. Dronla havadan görüntülenen manzara tedirginlik yarattı.
İstanbul’un en önemli içme suyu rezervlerinden Terkos Gölü, alışılmadık bir manzarayla gündeme geldi.
Arnavutköy ilçesi Balaban kıyısında gölde suyun renginin yeşile döndüğü ve kıyıda köpükler oluştuğu gözlendi.
Dronla havadan kaydedilen görüntüler, bölge halkı ve sosyal medyada endişeye yol açtı.
Vatandaşların dikkatini çekti
Kıyıya vuran köpükler ve gölde oluşan yeşil tabakalar, gölü ziyaret edenlerin dikkatini çekti.
İstanbul’un en büyük içme suyu kaynaklarından birinde ortaya çıkan bu görüntüler, “kirlilik mi var?” sorularını akıllara getirdi.
“Tedirgin olunacak bir durum yok”
Yaklaşık 23 yıldır Terkos Gölü’ne geldiğini belirten Mustafa Taşdelen, durumun doğal olduğunu ifade ederek, “Sudaki yeşil renk yaz aylarında çoğunlukla meydana geliyor, köpürme de normal. Bu suyun nasıl köpürdüğünü bilen bilir. Atık şüphesi varsa göldeki teknelerden olabilir ama kesin bir kanaat yok. Bu manzara yazın sık sık olur, kışın kaybolur. Tedirgin olunacak bir durum yok” dedi.
Olayın kaynağı araştırılıyor
Yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, gölde oluşan renk değişiminin nedeni henüz netleşmedi.
Görüntüler, İstanbul’un içme suyu güvenliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.