Termal şok nedir? Termal şok ne anlama geliyor?
Ülke sıcak hava dalgası ile boğuşuyor. Sıcaklık rekorları kırılırken uzmanlar termal şok yaşanabileceğini ifade ediyor. Bu terim ile ilk defa tanışanlar ise "Termal şok nedir" sorusuna cevap arıyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...
Ülke genelinde hava sıcaklığı arttı, vatandaşlar sıcaktan iyice bunaldı. İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceleri geçtiği belirtilirken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Öte yandan termal şok yaşanabileceği de vurgulanıyor. Peki, termal şok ne demek?
Termal şok ne demektir?
Termal şok, vücudun ani ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalması sonucu yaşadığı fizyolojik tepkidir. Özellikle aşırı sıcak havalarda, vücut ısısının hızla yükselmesiyle ısı düzenleme mekanizması bozulur, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Tanım: Vücudun aşırı sıcaklığa karşı verdiği stres tepkisidir.
Neden olur? Ani sıcaklık artışı (örneğin hissedilen 50 °C üzeri), nem oranının yüksekliği ve güneş çarpmasıyla birlikte görülür.
Risk grupları: Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar.
Belirtiler:
Ani bayılma
Nabzın hızlanması
Baş dönmesi, bulantı
Bilinç bulanıklığı
Kas krampları ve aşırı terleme
Korunmak için ne yapılmalı?
Güneş altında uzun süre kalmaktan kaçının
Açık renkli, hafif kıyafetler giyin
Bol su tüketin
Günde birkaç kez serinletici duş alın
Mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın (11:00–17:00 arası)