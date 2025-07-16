Testo Taylan gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Testo Taylan kimdir? Gerçek adı ne?

Aylardır evime geldiğimde dışardan bana bağırıyorlar. Aileme bana küfür ediyorlar. Defalarca uyardım ama anlamadılar. Aylardır işkence ettiler anlamadılar. Böyle sevgi şekli olmaz. Sonucunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım.

Testo Taylan kimdir?

İzmir doğumlu Taylan Özgüç Danyıldız, internet dünyasında “Testo Taylan” ismiyle tanınan içerik üreticisi, sporcu ve mizahçı kimliğiyle öne çıkıyor. 30 Ekim 1997’de dünyaya gelen Taylan, fen lisesinde aldığı eğitimin ardından rotasını ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüne çevirdi.

Sporla tanışıklığı, sıradan bir hobiyle başladı; ama kısa sürede powerlifting alanında disiplinli bir serüvene dönüştü. Zaman içinde, kas geliştirme süreçlerini esprili bir dille aktardığı videolarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 1.90 metre boyu ve 100 kiloyu aşan ağırlığıyla, fiziği kadar enerjisi de takipçilerinin ilgisini çekiyor. Mizahı, ağırlık kadar ustalıkla kaldıran Testo Taylan, sadece antrenman rutinleri değil, günlük yaşama dair eğlenceli gözlemleriyle de öne çıkıyor.

Sosyal medya başarısı, onu markaların radarına da soktu. Beypazarı Doğal Maden Suyu gibi firmalarla reklam iş birlikleri yapan Taylan, ekran önü enerjisini profesyonel projelere de taşıdı.