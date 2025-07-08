Texas'ta sel felaketi: Can kaybı 104'e yükseldi!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt , günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, özellikle Kerr County bölgesinde etkili olan aşırı yağışların ardından durumun hâlâ tehlikeli olduğunu vurguladı. Leavitt, vatandaşlara yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Felaketin ardından Ulusal Hava Durumu Servisi ’nin ( NWS ) tahminlerinin doğruluğu ve zamanlaması tartışma konusu olurken, Leavitt, "NWS zamanında, kesin tahmin ve uyarılarla yaptı" diyerek kurumu savundu.

Demokrat siyasetçilerin eleştirilerine ise sert yanıt veren Leavitt, "Birçok Amerikalı, çocuklarının kaybının yasını tutarken, ne yazık ki, tüm Demokrat seçilmiş yetkililer bunu siyasi bir oyuna dönüştürmeye çalışıyor" dedi.