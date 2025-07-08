Texas'ta sel felaketi: Can kaybı 104'e yükseldi!
ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 104'e yükseldi. Özellikle Kerr County’yi etkisi altına alan selde 28 çocuğun yaz kampında hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgede hâlâ tehlikenin sürdüğü uyarısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi’nin uyarı sistemi siyasi tartışma konusu olurken, Beyaz Saray'dan NWS'e destek geldi. Başkan Trump’ın bölgeyi cuma günü ziyaret etmesi bekleniyor.
ABD’nin Texas eyaletinde 4 Temmuz’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, özellikle Kerr County bölgesinde etkili olan aşırı yağışların ardından durumun hâlâ tehlikeli olduğunu vurguladı. Leavitt, vatandaşlara yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
Felaketin ardından Ulusal Hava Durumu Servisi’nin (NWS) tahminlerinin doğruluğu ve zamanlaması tartışma konusu olurken, Leavitt, "NWS zamanında, kesin tahmin ve uyarılarla yaptı" diyerek kurumu savundu.
Demokrat siyasetçilerin eleştirilerine ise sert yanıt veren Leavitt, "Birçok Amerikalı, çocuklarının kaybının yasını tutarken, ne yazık ki, tüm Demokrat seçilmiş yetkililer bunu siyasi bir oyuna dönüştürmeye çalışıyor" dedi.