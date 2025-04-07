Time dergisi açıkladı: Türkiye, dünyanın en harika yerleri listesinde!
Dünyanın önemli haber dergilerinden biri olan Time, “Dünyanın En Harika Yerleri 2025” listesini açıkladı. Listede doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla turistlerin gözde rotaları arasında yer alan Türkiye de bulunuyor.
Dünyaca ünlü Time dergisi, 2025 yılı için “Dünyanın En Harika Yerleri” listesini açıkladı. Listeye kültürel mirası, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle dikkat çeken Türkiye de yer aldı. Time'ın açıkladığı 100 olağanüstü destinasyon listesine girmeyi başaran Türkiye, bu yılda turistlerin gözde rotalarından biri olacak.
Time dergisi tarafından belirlediği "gözde konaklacak yerler" arasında Bodrum'da yer alan bir otel de bulunuyor.
Türkiye'nin turizm geliri 2024 yılında 60 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise turizm gelirlerinin yüzde 10 artışla 65 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Ayrıca, Ege Denizi'nde ocak ayından itibaren etkili olan depremler, turistlerin rotalarını Yunan Adaları'ndan Türkiye'ye çevirmelerine neden oldu.
Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi Türkiye'nin gözde tatil beldelerinde erken rezervasyonlarda büyük artış yaşandı.