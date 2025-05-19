Times Meydanı, mehteran gösterisine sahne oldu! 19 Mayıs böyle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. ABD'nin ünlü noktalarından Times Meydanı da bu anlamlı gün kapsamında mehteran takımının gösterisine sahne oldu.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlanıyor.
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ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanı da 19 Mayıs için düzenlenen özel bir kutlamaya sahne oldu.
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Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehteran Birliği, 18 Mayıs Pazar günü Times Meydanı'nda bir performans sergiledi.
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Mehteran takımının performansı, izleyicilerin de ilgisini çekti.
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