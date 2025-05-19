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Times Meydanı, mehteran gösterisine sahne oldu! 19 Mayıs böyle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. ABD'nin ünlü noktalarından Times Meydanı da bu anlamlı gün kapsamında mehteran takımının gösterisine sahne oldu.

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Times Meydanı, mehteran gösterisine sahne oldu! 19 Mayıs böyle kutlandı - Resim: 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlanıyor.

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Times Meydanı, mehteran gösterisine sahne oldu! 19 Mayıs böyle kutlandı - Resim: 2

ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanı da 19 Mayıs için düzenlenen özel bir kutlamaya sahne oldu.

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Times Meydanı, mehteran gösterisine sahne oldu! 19 Mayıs böyle kutlandı - Resim: 3

 Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehteran Birliği, 18 Mayıs Pazar günü Times Meydanı'nda bir performans sergiledi.

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Times Meydanı, mehteran gösterisine sahne oldu! 19 Mayıs böyle kutlandı - Resim: 4

Mehteran takımının performansı, izleyicilerin de ilgisini çekti.

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