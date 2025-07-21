TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Son durum nedir?

Orta gelirli vatandaşlar için umut olan TOKİ 250 bin konut projesinde kritik süreçler geride kaldı. Haziran sonunda tamamlanan ihale sürecinin ardından gözler artık başvuru takvimine çevrildi. Gün geçtikçe artan soruların başında "TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak" geliyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, resmi duyuru için sabırsızlıkla bekliyor. Peki yeni duyuru geldi mi?

TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman?

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair yeni bir açıklama elmedi. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor.