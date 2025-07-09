TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Temmuz ayının gelişi işe birlikte TOKİ 250 bin sosyal konut projelerinin ayrıntıları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Uygun fiyatlara daire almak ve kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar başvuru tarihlerine odaklandı. Her gün "TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" diye soruluyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için bekleyiş sürüyor. Temmuz ayının gelişi ile birlikte beklentiler iyice arttı. Yüz binler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelecek duyuruya odaklanırken son gelişmeleri takip için "TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu yöneltiliyor.
TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair bugün itibarıyla yeni bir duyuru yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.