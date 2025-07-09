TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için bekleyiş sürüyor. Temmuz ayının gelişi ile birlikte beklentiler iyice arttı. Yüz binler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelecek duyuruya odaklanırken son gelişmeleri takip için "TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu yöneltiliyor. 1 | 3

TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair bugün itibarıyla yeni bir duyuru yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde başvuru tarihleri ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama yapılması bekleniyor. 2 | 3