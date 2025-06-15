TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru tarihi belli oldu mu?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar her gün projeye dair yeni detaylar öğrenmek için yoğun çaba harcıyor. Haziran ayında tamamlanacak ihale sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu da arama motorlarında sıkça sorulmaya başlandı. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi, başvuru tarihlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 1 | 3

250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? 15 Haziran 2025 Pazar itibarıyla TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin haziran sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuz başı gibi başlaması öngörülüyor. 2 | 3