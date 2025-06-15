TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Sosyal konut başvuru tarihi belli oldu mu?
Haziran ayının ortalarına yaklaşırken, binlerce vatandaş TOKİ sosyal konut projeleri için başvuru tarihlerini merakla araştırıyor. Uygun fiyatlarla ev sahibi olma hayali kuranlar, gelecek duyuruları sabırsızlıkla bekliyor. Sürekli arama motorlarında "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunu yönelten vatandaşlar, projenin detayları ve başvuru sürecine dair gelecek bilgilere odaklanmış durumda. Gözler, yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalarda.
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar her gün projeye dair yeni detaylar öğrenmek için yoğun çaba harcıyor. Haziran ayında tamamlanacak ihale sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu da arama motorlarında sıkça sorulmaya başlandı. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi, başvuru tarihlerinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor?
15 Haziran 2025 Pazar itibarıyla TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin haziran sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuz başı gibi başlaması öngörülüyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.