TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başladı mı? Başvuru ne zaman başlıyor?

Konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için artık zaman daralıyor. Ağustos ayına girmemizle birlikte, başvuruların ne zaman başlayacağına dair araştırmalar da hızlandı. Özellikle uygun ödeme koşullarıyla kendi evine sahip olmak isteyenler, "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.

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