TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başladı mı? Başvuru ne zaman başlıyor?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ağustos ayı da geldi ve başvuru tarihi araması sıklaştı. Uygun ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyenler sürekli olarak konuyu araştırıyor ve "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak" diye soruyor.
Konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için artık zaman daralıyor. Ağustos ayına girmemizle birlikte, başvuruların ne zaman başlayacağına dair araştırmalar da hızlandı. Özellikle uygun ödeme koşullarıyla kendi evine sahip olmak isteyenler, "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için duyuru geçilmiş değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu ay içinde açıklama yapması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak