TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Türkiye genelinde milyonlarca kişi, uygun fiyatlı konut sahibi olma şansını yakalayabilmek için sosyal konut projelerine dair yeni açıklamaları bekliyor. Haziran ayında ihalelerin tamamlanmasının ardından gözler 250 bin konutluk dev projeye çevrildi. Ağustos’ta beklenti yükselmiş olsa da resmi duyuru gelmedi. Şimdi ise Eylül ayının ortasında sorular yeniden gündemde: Başvurular ne zaman başlayacak?