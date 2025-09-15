TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Barınma ihtiyacını karşılamak için devlet destekli projelere yönelen vatandaşların gündeminde bu kez 250 bin sosyal konut projesi var. Ev sahibi olmayı hayal edenler, kira öder gibi ödeme kolaylığı sunacak TOKİ başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. Her gün yeni bir açıklama beklentisiyle gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çevrilmiş durumda.
Türkiye genelinde milyonlarca kişi, uygun fiyatlı konut sahibi olma şansını yakalayabilmek için sosyal konut projelerine dair yeni açıklamaları bekliyor. Haziran ayında ihalelerin tamamlanmasının ardından gözler 250 bin konutluk dev projeye çevrildi. Ağustos’ta beklenti yükselmiş olsa da resmi duyuru gelmedi. Şimdi ise Eylül ayının ortasında sorular yeniden gündemde: Başvurular ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihi 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla paylaşılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu ay içinde tarihleri paylaşması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak