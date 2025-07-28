TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Tarihin en büyük projesi olan 250 bin sosyal konut projesine büyük bir ilgi söz konusu... Temmuz ayında başlaması beklenen başvurular için hala tarih paylaşılmadı. Hal böyle olunca aramalar her geçen gün sıklaşıyor ve "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" diye soruluyor. İşte son durum...

1 | 3