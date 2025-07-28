TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından duyuru beklenirken ev sahibi olma fırsatından yararlanmak isteyenler "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" diye soruyor.
Tarihin en büyük projesi olan 250 bin sosyal konut projesine büyük bir ilgi söz konusu... Temmuz ayında başlaması beklenen başvurular için hala tarih paylaşılmadı. Hal böyle olunca aramalar her geçen gün sıklaşıyor ve "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" diye soruluyor. İşte son durum...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için şu an itibarıyla duyuru geçilmiş değil. Beklentiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ağustos ayında açıklama yapması yönünde...
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak