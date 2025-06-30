TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ’nin 250 bin konutluk hamlesi için geri sayım devam ediyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, süreci yakından takip ediyor. Her gün binlerce kişi "Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arayarak güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. 1 | 3

250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? 39 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuzun ilk haftasında başlaması öngörülüyor. 2 | 3