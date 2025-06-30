TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine dair başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte projeye dair beklentiler artarken, vatandaşlar her gün "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtını arıyor. Gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte sürece dair son gelişmeler...
Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ’nin 250 bin konutluk hamlesi için geri sayım devam ediyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, süreci yakından takip ediyor. Her gün binlerce kişi "Sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arayarak güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor.
250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
39 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuzun ilk haftasında başlaması öngörülüyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.