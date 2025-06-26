TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı? Sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?

Ülkenin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Binlerce kişi "Sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. 1 | 3

250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin haziran sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuz başı gibi başlaması öngörülüyor. 2 | 3