TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı? Sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuru tarihleri heyecanla bekleniyor. Temmuz ayına sayılı günler kala projenin ayrıntıları merak ediliyor. Her gün konu hakkında bilgi almak isteyenler, "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunu yöneliyor. İşte en son durum...
Ülkenin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Binlerce kişi "Sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt arıyor.
250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
26 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin haziran sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuz başı gibi başlaması öngörülüyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.