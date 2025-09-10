TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları için tarih paylaşıldı mı? Başvurular ne zaman?

Ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce kişi gözünü TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine çevirdi. Başvuru sürecinin başlaması için geri sayım sürerken, vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamalarını yakından takip ediyor. En çok yöneltilen soru ise "TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.