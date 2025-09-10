TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları için tarih paylaşıldı mı? Başvurular ne zaman?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesine yoğun bir rağbet var. Yüz binler ev sahibi olmak için heyecanla beklerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi ve sosyal medya hesabı sürekli kontrol ediliyor. Başvuru tarihi için sabırsızlık artarken her gün gelen soru "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak?
Milyonların heyecanla beklediği TOKİ 250 bin konut projesi için şu an itibarıyla resmi bir başvuru tarihi açıklanmış değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylül ayında tarihleri paylaşması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak