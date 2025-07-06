TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu mu?

250 bin sosyal konutluk dev TOKİ projesi, ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gündeminde. Kira öder gibi ev fırsatını kaçırmak istemeyenler, temmuz ayıyla birlikte başvuru takvimini daha yakından takip etmeye başladı. Gözler şimdi net tarihin açıklanmasında. En çok sorulan soru ise "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde... 1 | 3

TOKİ 250 konut projesi başvuru tarihi ne zaman? Henüz takvime dair net bir tarih paylaşılmasa da sürece ilişkin duyuruların önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Beklentiler temmuz ortasında takvimin kamuoyu ile paylaşılması yönünde... 2 | 3