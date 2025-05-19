TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde TOKİ'nin 250 bin konut inşa edeceğini açıklamıştı. Ev almak isteyenleri heyecanlandıran bu gelişme sonrası başvuru tarihleri aratılmaya başlandı. Günler ilerledikçe sorgulamalar artıyor ve "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor. 1 | 3

TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024'te başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bu nedenle başvuruların haziran sonu, temmuz başı gibi başlaması bekleniyor. 2 | 3