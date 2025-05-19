TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı?
TOKİ 81 ilde 250 bin sosyal konut projesine başlayacak. İhale süreci devam ederken vatandaşlar da proje tarihini öğrenmeye çalışıyor. Bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte son durum...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde TOKİ'nin 250 bin konut inşa edeceğini açıklamıştı. Ev almak isteyenleri heyecanlandıran bu gelişme sonrası başvuru tarihleri aratılmaya başlandı. Günler ilerledikçe sorgulamalar artıyor ve "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor.
TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024'te başlamış olup, Haziran 2025'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bu nedenle başvuruların haziran sonu, temmuz başı gibi başlaması bekleniyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.