TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu 2025 | Başvuru tarihleri ne zaman? Başvurular başladı mı?
Dar ve orta gelirli vatandaşlara konut imkanı sağlayacak TOKİ 250 bin sosyal konut projesi büyük ilgi görüyor. Ev sahibi olmak isteyenler projenin detaylarını merakla araştırıyor. Vatandaşlar, bir yandan da konut projesine başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma müjdesiyle duyurulan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Proje, uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki, TOKİ 2025 sosyal konut başvurusu ne zaman? Projeye başvuru nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair merak edilenler
250 Bin Sosyal Konut Projesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmeleri için hayata geçirildi.
81 ili kapsayan projeyle, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor.
Projenin en büyük özellikleri uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksit seçenekleri.
Başvurular ne zaman başlıyor?
Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.
TOKİ, söz konusu projeyle ilgili ihalelerine devam ediyor. TOKİ, yeni konut, altyapı ve çevre düzenlemesi için ise ihale takvimini açıkladı. Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, 2025 yılının haziran ayına kadar sürdü.
TOKİ sosyal konut projesi başvurularının bu yılın son aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.
Başvurular nasıl yapılacak?
TOKİ 250 bin konut projesine başvuruların internet üzerinden alınması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandığındaysa başvuru tarihleri ve diğer detaylar belli olacak.
Bakan Murat Kurum ne demişti?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız.
Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler."