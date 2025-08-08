Dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma müjdesiyle duyurulan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Proje, uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki, TOKİ 2025 sosyal konut başvurusu ne zaman? Projeye başvuru nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde... 1 | 5

TOKİ 250 bin sosyal konut projesine dair merak edilenler 250 Bin Sosyal Konut Projesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmeleri için hayata geçirildi. 81 ili kapsayan projeyle, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. Projenin en büyük özellikleri uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksit seçenekleri.

Başvurular ne zaman başlıyor? Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. TOKİ, söz konusu projeyle ilgili ihalelerine devam ediyor. TOKİ, yeni konut, altyapı ve çevre düzenlemesi için ise ihale takvimini açıkladı. Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, 2025 yılının haziran ayına kadar sürdü. TOKİ sosyal konut projesi başvurularının bu yılın son aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

Başvurular nasıl yapılacak? TOKİ 250 bin konut projesine başvuruların internet üzerinden alınması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandığındaysa başvuru tarihleri ve diğer detaylar belli olacak.