TOKİ 49 bin 56 konut kura çekilişi saat kaçta? Hatay, Malatya, Adıyaman TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak
TOKİ 49 bin 59 konut kura çekilişine yoğun bir ilgi söz konusu... Başvurularını yapan adaylar heyecanla çekişiş saatini bekliyor. Ev hayali kuranların ortak sorusu: TOKİ 49 bin 56 konut kura çekilişi saat kaçta?
TOKİ 49 bin 59 konut kura çekilişine yoğun bir ilgi söz konusu... Başvurularını yapan adaylar heyecanla çekişiş saatini bekliyor. Ev hayali kuranların ortak sorusu: TOKİ 49 bin 56 konut kura çekilişi saat kaçta?
Çekilişe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ev sahipliği yapacak. İşte konuya dair ayrıntılar...
TOKİ 49 bin 56 konut kura çekilişi saat kaçta?
Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Sivas, Kayseri TOKİ kura çekilişi saat 14.30'da başlayacak. Çekiliş AFAD Youtube hesabından canlı olarak izlenebilecek.
TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ toplu konut kesin kura sonuçları için saat verilmiş değil. Sonuçların akşam saatlerinde veya yarın duyurulması bekleniyor.