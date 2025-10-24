Yüz yılın projesi olan TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta... Uygun fiyatlarla ve uygun ödeme şartları ile dair sahibi olmak isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına odaklandı. Sabırsızlık gittikçe artarken ayrıntıları öğrenmeye çalışanlar "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman", "TOKİ konut şartları nedir", "Fiyatlar ne kadar" sorularına yanıt arıyor.