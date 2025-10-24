TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? TOKİ konut şartları nedir?
TOKİ 500 bin sosyal konut detayları bugün belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin detaylarını katılacağı lansmanda açıklayacak. Türkiye nefesini tuttu bu açıklamayı beklerken aramalar da had safhaya ulaştı. On binlerce kişi sabah saatlerinden bu yana "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman", "TOKİ konut şartları nedir", "Fiyatlar ne kadar" diye arama yapıyor. İşte konuya dair detaylar...
Yüz yılın projesi olan TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta... Uygun fiyatlarla ve uygun ödeme şartları ile dair sahibi olmak isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına odaklandı. Sabırsızlık gittikçe artarken ayrıntıları öğrenmeye çalışanlar "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman", "TOKİ konut şartları nedir", "Fiyatlar ne kadar" sorularına yanıt arıyor.
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
TOKİ 500 bin konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklayacak. "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nın saat 14.30'da başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri, konut fiyatları, ödeme planı bu programda belli olacak.
Uzmanların genel görüşüne göre TOKİ konut başvurularının bu ay sonunda başlaması bekleniyor. Başvuru sürecinin ortalama 1,5-2 ay süreceği, 81 ilde eş zamanlı yürütüleceği değerlendiriliyor.
Projede dar gelirli, emekli, genç, şehit ve gazi yakınları ile depremzedelere özel kontenjan ayrılacak. Aile Yılı kapsamında genç evliler ve 3 çocuklu ailelere öncelik tanınması planlanıyor.
Başvurular için 18 yaş şartı, ilde en az 1 yıl ikamet ve yaklaşık 5 bin TL sembolik ücret öngörülüyor. Hanehalkı gelirinin 60-65 bin TL’yi geçmemesi bekleniyor.
Konutların %10 peşinat, 240 ay vade ve memur maaş artış katsayısına göre güncellenen taksitlerle satılması öngörülüyor. 2+1 dairelerin 2,8-3 milyon TL civarında olacağı tahmin ediliyor.