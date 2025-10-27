TOKİ 500 bin konut projesi başvuruları ne zaman? TOKİ ev fiyatları ne kadar? Şartlar nelerdir?

Başvuru koşulları

Projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin, eşi ve çocukları dahil olmak üzere üzerlerinde tapu bulunmaması gerekiyor.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul’da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olabilecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu koşuldan muaf tutulacak.

Başvuru yapılacak yerleşim yerinde en az bir yıldır ikamet etme şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için ise ikamet ya da nüfusa kayıt koşulu yeterli olacak.