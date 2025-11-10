TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT E DEVLET BAŞVURU EKRANI: 500 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başladı. Vatandaşlar akın akın başvuru yapmak için e-Devleti ziyaret ediyor. Fakat yoğunluğu azaltmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bazı önlemler alırken bugün yoğun şekilde "500 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor" sorusu geliyor. İşte Yüzyılın Projesi" başvuru ekranı...
500 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılacak?
Kampanyanın ilk 5 gününde TCKN'nin son rakamına göre başvurular alınacak. Yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyada olduğu gibi bu kampanyada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alımı uygulanacak.
Başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 18 Aralık'a kadar e-Devlet başvuruları tüm vatandaşlara açılacak.
Sosyal konut projesi başvurusu nereden yapılacak?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvurular, yetkili banka şubeleri ya da E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şubeye gitmek istemeyen vatandaşlar, E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut iş yeri başvuru ekranı” üzerinden “500.000 sosyal konut projesi” seçeneğini işaretleyip “Onayla” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayabiliyor.
Başvuru ücreti ne kadar?
Başvuruların kabul edildiği Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri, işlem sonrası başvuru sahipleri adına hesap açıyor. Başvuru sahibine SMS ile bildirilen bu hesaba 5.000 TL başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ücretin yatırılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.