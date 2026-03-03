TOKİ ANKARA KURA CANLI İZLE: Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ankara'da bugün 31 bin 73 konut için kura çekimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tören de olacak. Yüz binler kura bekliyor ve canlı yayınla heyecana ortak olmak istiyor. Öte yandan çekilişi kaçıracak olan vatandaşlar da "TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Asrın projesinin kura törenlerinin sonuna geliniyor. Bugün Ankara'da kura çekimi gerçekleşecek. Başvurusu kabul olan yüz binler kurayı canlı takip edecek. Bu anlara şahit olamayacaklar ise "TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Ankara 31 bin 73 konut kura çekimi bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
TOKİ Ankara kura çekimi sonuçlarının akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
İlçeler ve konut sayıları şu şekilde:
Merkez: 21.780
Merkez: 4.000
Akyurt: 150
Ayaş: 150
Bala: 110
Beypazarı: 750
Çamlıdere: 200
Çubuk: 500
Elmadağ: 500
Evren: 41
Güdül: 142
Haymana: 150
Kahramankazan: 300
Kalecik: 150
Kızılcahamam: 150
Nallıhan: 200
Nallıhan: 100
Polatlı: 1.500
Şereflikoçhisar: 200