TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası için bugün kura çekilişi yapılıyor. Canlı yayında çekilen kuralara yoğun bir ilgi söz konusu... Çekiliş devam ederken "TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor. TOKİ AVRUPA YAKASI KURA CANLI İZLE 1 | 3

TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları için net bir tarih ve saat verilmedi. Sonuçların akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi sitesinden duyurulması bekleniyor. 2 | 3