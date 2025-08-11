TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?
İstanbul İli, Avrupa Yakası 28 bin 340 konut için kurası bugün çekilmeye başlandı. Saat 09.30'da başlayan kuralar devam ediyor. Canlı çekilişte isimlerini gören binlerce vatandaş büyük sevinç yaşarken sonuçlar merak ediliyor. Peki, TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası için bugün kura çekilişi yapılıyor. Canlı yayında çekilen kuralara yoğun bir ilgi söz konusu... Çekiliş devam ederken "TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları için net bir tarih ve saat verilmedi. Sonuçların akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi sitesinden duyurulması bekleniyor.
Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 25 Ağustos 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin TOKİ internet sayfasında ilan edilen Banka Şubelerinde ve Sözleşme Programına göre imzalanacak.