TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ve isim listesi açıklandı! TOKU kura sonucu sorgulama

TOKİ'nin İstanbul İli, Avrupa Yakası 28340 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için gerçekleştirdiği Konut Belirleme Kurası 11 Ağustos'ta yapıldı. Kura canlı yayında gerçekleşti ve on binler dikkatle sonuçları takip etti. Canlı yayını kaçıranlar ise resmi sonuçları beklemeye başlarken kesin sonuçlar da geldi. İşte sonuç sorgulama linki...

Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 25 Ağustos 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin TOKİ internet sayfasında ilan edilen Banka Şubelerinde ve Sözleşme Programına göre imzalanacak.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek.

Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecek. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacak.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacak. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.