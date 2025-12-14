TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı? 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?

Ülkemizde vatandaşların en büyük hayallerinden biri ev sahibi olmak ve kira vermemek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ bu hayali gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve 500 bin sosyal konut projesi hamlesine imza attı. Milyonlar yoğun bir şekilde başvuru yaparken 19 Aralık'ta bu süreç sona erecek. Başvuru yapan yüz binleri büyük bir heyecan sararken kura tarihleri sıkça merak ediliyor.