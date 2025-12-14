TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı? 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?
Milyonlarca insan ev sahibi olma umuduyla TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Uygun fiyat ve ödeme koşulu nedeniyle projeye aşırı bir ilgi vardı. Yaklaşık 6 milyon kişi başvuru yaparken gözler sonuçlarda... "TOKİ kura çekimini ne zaman" sorusunun ardı arkası kesilmiyor.
Ülkemizde vatandaşların en büyük hayallerinden biri ev sahibi olmak ve kira vermemek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ bu hayali gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve 500 bin sosyal konut projesi hamlesine imza attı. Milyonlar yoğun bir şekilde başvuru yaparken 19 Aralık'ta bu süreç sona erecek. Başvuru yapan yüz binleri büyük bir heyecan sararken kura tarihleri sıkça merak ediliyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.
Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.
Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.