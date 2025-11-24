TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başladı ve devam ediyor. Henüz başvuru yapmamış adaylar son günü merak ederken işlemleri tamamlayan milyonlar ise sonuçlara odaklanmış durumda... Her gün TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesi büyük bir ilgiyle devam ediyor. Vatandaşlar, bu önemli fırsatı değerlendirerek konut sahibi olma hayaliyle sisteme giriş yapıyor. Süreci yoğun bir katılım temposuyla ilerlerken başvuru yapmayanlar son başvuru tarihini merak ederken başvuru yapanlar ise sonuçları bekliyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?
TOKİ'den yapılan bilgilendirmede 500 bin konut projesine başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. İlk kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar sürecek.
Konutların ilk teslimleri Mart 2027 itibarıyla yapılacak.
Ödeme planı
İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında satışa sunulacak. Aylık taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek.