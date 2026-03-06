TOKİ CANLI YAYIN... İZMİR KURA CANLI İZLE: İzmir kura çekimi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Bugün İzmir için tören yapılıyor. Yüz binler çekilişi canlı izlemek istiyor. Kurayı kaçıranlar ise "TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE