TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI: İstanbul kura çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İstanbul kura çekilişi 3. gününde... Bugün sonlanacak kura töreninin ardından 100 bin kişi hak sahibi olacak. İlk teslimatlar mart 2027'de gerçekleşecek. Vatandaşlar nefesini tuttu kesin sonuçları bekliyor. Kurayı kaçıranların ısrarla cevap aradığı soru "İstanbul kura çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi İstanbul kura sonuç tarihi ve saatine ilişkin bir duyuru yayımlamadı. Diğer illerde yapılan tören sonrası akşam saatlerinde kesin sonuçlar ilan ediliyordu.
İstanbul'da 3 gün süren kuranın sonuçlarının yoğunluk nedeniyle yarın açıklanması bekleniyor.
Vatandaşlar TOKİ resmi sitesi veya e-Devlet 'Kura Sonucu Sorgulama' ekranından sonuçlara ulaşabilecek.
TOKİ başvuru iade kaç gün içinde yapılacak?
Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade süreci başlıyor. İade ücretini ATM, şube ya da mobil bankacılık üzerinden alabilirsiniz.
İstanbul TOKİ 100 bin konut hangi ilçelerde yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi ilçeleri tam olarak belirtmedi. Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri; Anadolu yakasında ise Tuzla, Pendik ve Maltepe öne çıkıyor.