TOKİ KURA CANLI İZLE: Adıyaman TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Asrın projesinde artık kuralar başlıyor. Adıyaman için isim listesi belli oldu ve bugün kura çekimi yapılacak. Bu ilde yaşayan vatandaşları heyecan sararken kura ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yoğun bir şekilde canlı yayın linki sorgulanırken bir diğer yandan ise "Adıyaman sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruluyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura aşamasına geçildi. Her gün farklı bir ilde kura çekimi yapılacak. İlk il ise Adıyaman olarak belirlendi. Bölge halkı nefesini tuttu belirlenen saati beklerken çekilişi canlı izlemek istiyor. Öte yandan kurayı kaçıracak olanlar da "Adıyaman sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
29 Aralık saat 11.00'de Adıyaman için kura çekimi yapılacak. Kuranın çekileceği yer ise Yenimahalle Kapalı Spor Salonu olarak belirlendi.
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.