TOKİ KURA CANLI İZLE: Adıyaman TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura aşamasına geçildi. Her gün farklı bir ilde kura çekimi yapılacak. İlk il ise Adıyaman olarak belirlendi. Bölge halkı nefesini tuttu belirlenen saati beklerken çekilişi canlı izlemek istiyor. Öte yandan kurayı kaçıracak olanlar da "Adıyaman sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.