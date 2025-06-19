TOKİ KURA CANLI İZLE: Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün, Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Sivas, Kayseri için toplam 49 bin 56 konut kuraları çekilecek. Başvuru yapan adaylarda büyük bir heyecan söz konusu... Vatandaşlar kura çekimini canlı izlemek istiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ev sahipliğinde bugün TOKİ 49 bin 56 konut için kura çekimi gerçekleşiyor. Depremzedeler için inşa edilen konutlara yoğun bir ilgi söz konusu... Ekranda isimlerini görenler büyük bir mutluluk yaşayacak. Bu nedenle canlı yayın kaçırılmak istenmiyor.
TOKİ 49 BİN 56 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Sivas, Kayseri TOKİ kura çekilişi saat 14.30'da başlayacak. Çekiliş AFAD Youtube hesabından canlı olarak izlenebilecek.
TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ toplu konut kesin kura sonuçları için saat verilmiş değil. Sonuçların akşam saatlerinde veya yarın duyurulması bekleniyor.