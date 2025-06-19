Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ev sahipliğinde bugün TOKİ 49 bin 56 konut için kura çekimi gerçekleşiyor. Depremzedeler için inşa edilen konutlara yoğun bir ilgi söz konusu... Ekranda isimlerini görenler büyük bir mutluluk yaşayacak. Bu nedenle canlı yayın kaçırılmak istenmiyor.



TOKİ 49 BİN 56 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE





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