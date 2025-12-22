TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 500 bin sosyal konut projesi kura sonuçları ne zaman?
Yüzyılın projesi TOKİ 500 bin sosyal konut projesine rekor bir başvuru yapıldı. Uygun fiyatlarla satılan ve ödeme noktasından da büyük bir avantaj sağlayan projeye yaklaşık 8 milyon kişi başvuru yaptı. Başvurular 19 Aralık'ta son buldu ve artık kura tarihi bekleniyor. Milyonlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği tarihler büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Fakat net tarihi bilmeyenler ise "TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman" sorusunu sıkça tekrar ediyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 10 Kasım'da başladı ve 19 Aralık'ta son buldu. Yüzyılın projesine yoğun bir başvuru yapıldı. Şimdi adayları kura heyecanı sardı. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artıyor. Kurada her yanan numara vatandaşların kaderini belirleyecek. Günler ilerliyor ve kura tarihine çok az bir sürek kaldı. Bazı vatandaşlar tarih konusunda kafa karışıklığını gidermek için "TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman" sorusuna başvuruyor.
TOKİ kura çekim tarihi
TOKİ, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin takvimi paylaştı. Kura çekimleri 29 Aralık’ta başlayacak ve 27 Şubat’a kadar devam edecek. Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek. Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.
Ödeme planları
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.