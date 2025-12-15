TOKİ KURA TARİHİ: 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 19 Aralık'ta son bulacak. Başvuru süresinin uzatılması beklenmezken milyonların gözü kurada... Bir an evvel kura tarihinin gelmesi bekleniyor. Uygun ödeme koşulları ile hayallerine ulaşmak isteyen vatandaşlar bu hafta "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman" sorusunu daha da sıklaştırıyor.