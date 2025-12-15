TOKİ KURA TARİHİ: 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
TOKİ başvurularında son günler... Büyük bir ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için artık kura tarihleri bekleniyor. Vatandaşlarda tatlı bir telaş var ve sabırsızlık gittikçe artıyor. Kura tarihleri konusunda tereddüt yaşayanlar "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 19 Aralık'ta son bulacak. Başvuru süresinin uzatılması beklenmezken milyonların gözü kurada... Bir an evvel kura tarihinin gelmesi bekleniyor. Uygun ödeme koşulları ile hayallerine ulaşmak isteyen vatandaşlar bu hafta "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman" sorusunu daha da sıklaştırıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.
Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.
Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.