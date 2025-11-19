TOKİ kuraları ne zaman? 500 bin sosyal konut projesi sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin konut projesine büyük bir ilgi var. Hatta öyle ki yoğunluk nedeniyle zaman zaman e-Devlet'te sorunlar yaşanıyor. Milyonlarca kişi başvurularını tamamlarken hala başvuru yapmayanlar detayları öğrenmeye çalışıyor. İşlemlerini tamamlayanların ortak sorusu "TOKİ kuraları ne zaman" şeklinde...
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapmaya devam ediyor. 10 Kasım'da başlayan süreç 19 Aralık'a kadar devam edecek. 9 gün içinde işlemlerini tamamlayanlar kura tarihine odaklanmış durumda... Her gün ve artarak devam eden soru "TOKİ kuraları ne zaman" oluyor. İşte konuya dair bilgiler...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?
TOKİ'den yapılan bilgilendirmede 500 bin konut projesine başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. İlk kuralar 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar sürecek.
Konutların ilk teslimleri Mart 2027 itibarıyla yapılacak.
Ödeme planı
İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 650 bin TL arasında değişiyor. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında satışa sunulacak. Aylık taksitler 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişecek.