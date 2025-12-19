TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 500 bin sosyal konut kura çekimi bugün mü, ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları bugün sona eriyor. Hala başvuru yapmayan vatandaşlar için son saatlere girilirken işlemlerini tamamlayan milyonlar ise kura tarihine odaklanmış durumdalar... Bugün başvuruların sona erecek olması nedeniyle kafa karışıklığı yaşayanlar hem sonuçların hem de kuraların tarihini öğrenmeye çalışıyorlar.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başladı ve bugün son gün... Milyonlarca kişi ev sahibi olma umuduyla başvuruya yoğun bir ilgi gösterdi. İlk birkaç gün e-Devlet çökerken yaklaşık 6 milyon kişi başvuru yaptı. Şimdi sonuç heyecanı vatandaşları sarmış durumda... Bugün yoğun şekilde "TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak" ve "500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman" soruları geliyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.
Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.
Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.
Ödeme planları
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.