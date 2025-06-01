TOKİ sosyal konut projesi başladı mı? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce kişi projeden yararlanmak isterken başvuru tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Haziran ayının gelişi ile birlikte "TOKİ sosyal konut projesi başladı mı" sorusu sıklaştı. İşte son durum...
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için bekleyiş tüm hızıyla sürüyor. Binlerce kişi, uygun fiyatlı ev hayalini gerçekleştirmek için başvuru süreçlerini yakından takip ediyor. Haziran ayının gelişiyle birlikte "TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı" sorusu internetin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Projeye dair güncel gelişmeler ve başvuru takvimi merak ediliyor. İşte sosyal konut projesinde son durum ve bilinmesi gerekenler...
TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi için başvurular ne zaman başlayacak?
Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024 tarihinde start aldı ve Haziran 2025 sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Bu takvime göre, başvuruların Haziran ayının son günleri veya Temmuz ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor.