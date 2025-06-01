TOKİ sosyal konut projesi başladı mı? Sosyal konut projesi ne zaman başlıyor?

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için bekleyiş tüm hızıyla sürüyor. Binlerce kişi, uygun fiyatlı ev hayalini gerçekleştirmek için başvuru süreçlerini yakından takip ediyor. Haziran ayının gelişiyle birlikte "TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı" sorusu internetin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Projeye dair güncel gelişmeler ve başvuru takvimi merak ediliyor. İşte sosyal konut projesinde son durum ve bilinmesi gerekenler... 1 | 3

TOKİ 250 bin Sosyal Konut projesi için başvurular ne zaman başlayacak? Projenin ihale süreci 7 Kasım 2024 tarihinde start aldı ve Haziran 2025 sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Bu takvime göre, başvuruların Haziran ayının son günleri veya Temmuz ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor. 2 | 3