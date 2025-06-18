TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor?

Ülkenin en büyük sosyal konut hamlesi olarak öne çıkan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleri hala açıklanmadı. Hal böyle olunca vatandaşlar tarih bilgisi almak için "Sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt arıyor. Peki yeni bir açıklama geldi mi? 1 | 3

250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? 18 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin haziran sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuz başı gibi başlaması öngörülüyor. 2 | 3